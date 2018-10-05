Что нужно, то и насчитают? Порошенко готовится к выборам

Киев, , 01:57 — REGNUM Подготовка к президентским выборам на Украине встретила активную поддержку и желание помочь со стороны ныне действующего ее президента. О том, какие смелые инициативы в отношении Центризбиркома провернули президент Порошенко и спикер Парубий, рассказывает автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Для того, чтобы Центризбирком правильно посчитал результат народного волеизъявления, в его составе должны быть правильные люди, не обязательно математически грамотные, но что-то правильное (например, лояльность действующей власти) в них должно присутствовать. Вероятно, такой логикой руководствовался спикер украинского парламента Андрей Парубий, подавая идею об увеличении состава комиссии ЦИК с 15 до 17 человек. Ловкий трюк позволил свести кворум — «не менее двух третей» — к 11 персоналиям, и хорошо подходит к имеющимся на данный момент кадровым резервам на заполнение вакансий ЦИК.

Представленные кандидатуры — это шесть порошенковцев и трое союзников из малых парламентских фракций. Таким образом внутри кворума нынешний президент Украины в лице своих ставленников победу себе уже обеспечил. Рассуждение критиков, в том числе и компетентных антагонистов нынешних майданщиков, например, из «венской группы», ссылающихся на низкий рейтинг/народное недовольство/незаконность самой операции, выводит за скобки один существенный фактор. Если кандидатура Порошенко будет одобрена из-за океана, то вопрос с продолжением его полномочий к решению избирателей, скорее всего, отношения иметь не будет.

Читайте статью Новая Украина будет старой, ибо считать будет Петр Алексеевич… и другие публикации Марьяна Сидорива об украинской политике.