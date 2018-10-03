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В СБУ прокомментировали угрозы Пашинина

Политика

Актер отправился воевать на стороне Киева в 2017 году

В СБУ прокомментировали угрозы Пашинина
Tantoine
Схватка пауков

Киев, 3 октября 2018, 15:38 — REGNUM  Обвинения актера Анатолия Пашинина, воюющего в Донбассе на стороне Киева, в адрес Службы безопасности Украины звучат странно. Так прокомментировала его заявления пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, сообщает «Обозреватель».

"Я не знаю, что толкало Пашинина на такие заявления, но я их считаю странными», — сказала Гитлянская.

Она добавила, что все действия спецслужбы соответствуют действующему законодательству.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пашинин заявил, что сотрудники СБУ следят за ним и прослушивают его телефон, а он провоцирует их, говоря в трубку «чудовищные вещи». Он также утверждает, что агент СБУ приходил к нему и провоцировал на самоубийство. Пашинин рассказал, что готов к суициду, но заодно лишит жизни и сотрудников спецслужбы.

Актер отправился добровольцем на Донбасс в 2017 году. Он пояснял, что воюет на стороне Киева, чтобы «заткнуть рты» тем, кто «обзывает молодых украинцев фашистами и нацистами». Украину при этом Пашинин сравнивает с колонией, а её жителей — с папуасами.

Читайте ранее в этом сюжете: Актёр Пашинин решил вывести СБУ на чистую воду угрозами о самоубийстве

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