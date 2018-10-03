Инициатива ЕС по обходу санкций США верная, но запоздалая — Путин

Москва, , 15:32 — REGNUM Инициатива стран Евросоюза по укреплению экономического суверенитета ЕС в отношении сотрудничества с Ираном «правильная, но запоздалая». Об этом 3 октября в ходе своего выступления на пленарной сессии «Российской энергетической недели» заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, хотя указанная инициатива по обходу санкций США против Ирана и запоздала немного, все же «лучше поздно, чем никогда». Глава российского государства подчеркнул, что следует предпринимать какие-то действия в условиях, когда «с помощью политических инструментов кто-то пытается получить конкурентные преимущества в бизнесе».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон заставит страны ЕС выполнять американские требования по санкционному режиму против Ирана. Добавим, ранее глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что страны ЕС создают специальный механизм обхода американских санкций против Ирана.

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