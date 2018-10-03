Очередные слухи об отставке Полтавченко вызвали улыбку в Смольном

Санкт-Петербург, , 15:38 — REGNUM В ответ на новую волну слухов о предстоящей отставке губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко его пресс-секретарь Андрей Кибитов разместил 3 октября фотографию уток на своей странице в Instagram.

«Становится уже традицией публиковать в политическом октябре фото уток!) в этом году утки более упитанные) но все равно утки», — написал Кибитов, добавив смайлики.

Как сообщало ИА REGNUM, около года назад, 23 октября 2017 года, после публикации сайта телеканала «Дождь» о вероятной отставке губернатора Санкт-Петербурга, Андрей Кибитов отказался комментировать эту информацию, сказав, что не обсуждает слухи. А затем разместил в своем микроблоге фотографию плавающих уток, сопроводив ее подписью: «Только что передали эксклюзивное фото источников телеканала Дождь)».

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Отметим, что в этот раз поводом для слухов о смене власти в Смольном стал приезд в город на Неве Владимира Путина, который проведет здесь встречу с канцлером Австрии и откроет выставку в Эрмитаже. Также ожидается беседа президента с губернатором Санкт-Петербурга. Впрочем, в Кремле не увидели в этом факте ничего сенсационного, отметив, что это обычная практика для поездок Путина в регионы.

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Отметим, что журналист Ксения Собчак, заявившая о своей готовности баллотироваться в губернаторы на выборах в Петербурге, в своем канале в Telegram сегодня прокомментировала слухи об отставке Полтавченко уже как почти свершившийся факт и приписала себе «заслугу» в том, что губернатор якобы уходит.

«Это происходит спустя всего неделю после моего заявления о готовности баллотироваться на пост губернатора моего родного города! Можно сказать, что я — прямая причина отставки Полтавченко! Очень хорошо, я рада!!! Я ведь ещё во время своей президентской кампании требовала отставки Полтавченко. Будем считать, что моя первая задача в этом направлении выполнена», — написала Собчак.

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