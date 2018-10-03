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Индия намерена развивать военное сотрудничество с Казахстаном

Политика

Индийская делегация посетила Национальный университет обороны Казахстана

Астана, 3 октября 2018, 15:31 — REGNUM  Министры обороны Казахстана и Индии Нурлан Ермекбаев и Нирмала Ситараман обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны и миротворческой деятельности, сообщили 3 октября в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

По итогам встречи Индия выразила заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с Казахстаном. В рамках визита индийская делегация посетила аудиторию военного искусства вооруженных сил в Национальном университете обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа Казахстан и Индия подписали меморандум о развертывании казахстанского миротворческого контингента в составе индийского батальона во Временных силах ООН в Ливане.

Читайте ранее в этом сюжете: Миротворческий контингент в Ливане: Казахстан и Индия подписали меморандум

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Политическая жизнь Казахстана
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