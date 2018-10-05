Италия: Церковь и МИД разошлись в вопросе о беженцах

Ватикан, , 08:01 — REGNUM Находясь в Латвии, Литве и Эстонии, папа Римский Франциск неоднократно призывал к гостеприимному отношению к беженцам и мигрантам. Учитывая, что как раз в этих странах, как пишет американское издание Crux (Денвер), миграционная проблема навряд ли актуальна, можно сделать предположение, что на подобные призывы вынудили понтифика итальянские популисты. В чем причина такого предположения, рассказывает в своем обзоре католической прессы редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Реализация новых правил, установленных правительством Италии, нацелена на снижение числа прибывающих в эту страну мигрантов. Изменения в законодательстве, представленные главой МВД Маттео Сальвини, ужесточают пограничный контроль и депортацию не имеющих документов иммигрантов, а вид на жительство можно будет получить только в особых случаях. Осужденные за какое-либо преступление могут быть выслать из страны.

Об этой системе стало известно как раз во время папской поездки, в которой он делал свои призывы. Руководство Католической церкви в Италии несогласно с высылкой беженцев, однако Сальвини ответил:

«Я рад, что в Ватикане и в других местах есть люди, обеспокоенные мигрантами в Италии, но моя зарплата выплачивается 60 миллионами итальянцев, которые хотят безопасности».

А, согласно соцопросам, его жесткую позицию поддерживает значительная часть сограждан.

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