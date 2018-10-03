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Путин попросил не втягивать его во «внутриполитические дрязги» в США

Политика

А то опять обвинят РФ во вмешательстве

Москва, 3 октября 2018, 15:23 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин призвал не вмешивать его во внутриполитические процессы в Соединённых Штатах. Об этом глава государства заявил, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, которая стартовала 3 октября в Москве.

«Не втягивайте меня, пожалуйста, во внутриполитические процессы и дрязги в США. […] а то опять скажут, что мы вмешиваемся во внутриполитическую жизнь Соединенных Штатов», — сказал российский лидер, отвечая на вопрос о ценах на топливо в США.

«Давайте мы будем говорить об энергетике», — призвал Путин.

Напомним, Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 3 по 6 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, США обвиняют Россию практически во всех бедах. В частности, Вашингтон уверен, что РФ вмешивалась в выборы президента Соединённых Штатов в 2016 году. Также Вашингтон обвинил Москву в невыполнении резолюции Совбеза ООН в отношении боевых действий по Сирии и нанесении авиаударов по сирийской оппозиции в Дейр-эз-Зоре, в обходе санкций против КНДР. И это далеко не полный список.

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Российско-американские отношения
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