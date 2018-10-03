На Украине появился новый кандидат в президенты

Львов, Украина, , 15:23 — REGNUM Кандидатом в президенты Украины станет глава Львова и лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовый. Об этом политик заявил сам, сообщает 3 октября «112 Украина».

По словам Садового, его кампания будет строиться на необходимости «мобилизации молодежи, разрыва коррупционной составляющей в политике и модернизации страны». Садовый отметил, что в ближайшее время представит свою команду.

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. О намерении баллотироваться в президенты Украины заявляли экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, депутат Верховной рады Александр Шевченко, бывший глава службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко и другие. Лидером в президентское гонке остается Тимошенко.