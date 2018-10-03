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На Украине появился новый кандидат в президенты

Политика

Баллотироваться на высший пост в стране намерен мэр Львова

Львов, Украина, 3 октября 2018, 15:23 — REGNUM  Кандидатом в президенты Украины станет глава Львова и лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовый. Об этом политик заявил сам, сообщает 3 октября «112 Украина».

По словам Садового, его кампания будет строиться на необходимости «мобилизации молодежи, разрыва коррупционной составляющей в политике и модернизации страны». Садовый отметил, что в ближайшее время представит свою команду.

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. О намерении баллотироваться в президенты Украины заявляли экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, депутат Верховной рады Александр Шевченко, бывший глава службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко и другие. Лидером в президентское гонке остается Тимошенко.

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Политическая жизнь Украины
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