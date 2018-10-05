За что борются российские капиталисты

Москва, , 01:06 — REGNUM при всех громких заявлениях, десятилетиями постулировавших необходимость перехода в России от социализма к капитализму, никакого классического капитализма в России не видно и близко. Что же за строй господствует на российских просторах, хорош ли этот строй и в чем его слабое место, рассуждает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Опыт недавних выборов, особенно то, что случилось в Приморье, убедительно показал, что власть, крупный бизнес и население России похожи на персонажей басни про лебедя, рака и щуку, решивших провезти воз с поклажей. Данные персонажи тянули каждый в свою сторону, вот и в России государство, народ и искусственно капиталистические образования под названием «госкорпорации» тянут каждый в свою. Результатом является то, что огромная часть временного и материального ресурсов граждан расходуется совершенно не продуктивно — на взаимную борьбу и непрерывное выживание.

А там, где жизнь свелась к выживанию, там некогда думать о конструктивном развитии. При реальном капитализме признаком развития служит конкуренция: если она есть, значит, есть и достаточно сил для борьбы за ресурс, для изобретения новых способов его добычи и освоения, новых методов поставки, новых форм управления. Величие капитализма, с которым соглашался и сам Маркс, было в привнесении в мир новизны — научно-технической революции 19 века. Но в условиях так называемого госкапитализма, когда всё худшее, что было в СССР, находит воплощение в нынешней реальности, находит воплощение, а лучшее, что в нем было, отодвинуто в сторону, ситуация с капитализмом (который действительно мог бы создать те самые горячо чаямые малые и средние предприятия) не двигается с места. Впрочем, похоже, дело всё-таки близится — к критической отметке.

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