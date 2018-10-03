Врио главы прибудет в Хакасию «в ближайшие дни»

Абакан, , 15:14 — REGNUM Михаил Развожаев, назначенный сегодня, 3 октября, временно исполняющим обязанности главы Хакасии, прибудет в республику «в ближайшие дни». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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«Новый руководитель прибудет в Хакасию в ближайшие дни, возможно, 4 октября. Более конкретной информации пока нет», — сказали в пресс-службе.

Что касается теперь уже бывшего главы Хакасии Виктора Зимина, он в настоящее время находится в служебной командировке в Москве, куда уехал несколько дней назад. Он прибудет в Хакасию 4 октября.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 3 октября президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Хакасии 37-летнего Михаила Развожаева. До этого, с октября 2014 года, он являлся заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа.

Развожаев — уроженец Красноярска. С августа 2012 года по июль 2014 года он был заместителем руководителя администрации губернатора Красноярского края.

Примечательно, что, по словам Владимира Путина, Развожаев прибыл в Хакасию на месяц, чтобы, в том числе, помочь провести в республике «чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы». В последствии чиновник может вернуться в Москву.

«И потом, я готов, обещаю, что сделаю это, верну вас в Москву и, безусловно, найду вам применение в федеральных органах — вы сейчас уже заместитель федерального министра — в соответствии с вашими знанием, опытом и вашими, в хорошем смысле этого слова, амбициями», — сказал глава государства, обращаясь к Развожаеву.

Напомним, Хакасией с 2009 года руководил единоросс Виктор Зимин. 9 сентября 2018 года он проиграл губернаторские выборы кандидату от КПРФ Валентину Коновалову. Но так как оба кандидата набрали мене 50% голосов, в регионе 23 сентября должен был состояться второй тур выборов. 21 сентября Зимин с выборов снялся. Второй тур перенесли на 7 октября. Конкуренцию Коновалову должен был составить кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, занявший в первом туре третье место. Однако 2 октября и Филягин снялся с выборов. Второй тур вновь перенесли. Теперь в нём, наряду с коммунистом Коноваловым, должен принять участие кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар, получивший на выборах 9 сентября четвёртое место.

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