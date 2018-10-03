В БПП согласны на особый статус Донбасса, несмотря на выборы в республиках

Киев, , 15:07 — REGNUM Принятие закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (или закон об «особом статусе» Донбасса) позволит продлить санкции в отношении Российской Федерации и вести переговоры по завершению войны на Донбассе. Об этом 3 октября в кулуарах Рады заявил депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Вадим Денисенко.

«Этот документ — это одно из требований минских соглашений. Всем надо понять, если парламент не принимает этот документ, это большой подарок Российской Федерации и лично Путину, потому что это значит, что Украина выходит из минских соглашений. На них базируется целый ряд вещей, начиная от санкций против РФ и заканчивая переговорными процессами, в которых нуждается Украина», — сказал Денисенко.

При этом он считает, что «Россия может провести выборы в Донецке и Луганске», несмотря на продление Киевом действия закона об «особом статусе» Донбасса.

По его словам, минские соглашения позволили Украине «приостановить войну и третий год удерживать под санкциями Россию».

«Завтра будут кричать и рассказывать что это предательство, ужас, что Минск никому не помог, что война продолжается. Да, война продолжается. Да, Минск не стал решением проблемы войны. Но он позволил приостановить войну, третий год держать под санкциями РФ. Кроме того, это позволяет нам выигрывать суды против РФ. Завтра парламент должен проголосовать за продолжение действия закона о так называемом «особом статусе» Донбасса», — считает Денисенко.

Депутат заверил, что Донбасс не получит никакого «особого статуса» до вывода российских войск и размещения ВСУ на российско-украинской границе.

«В этом законе есть целы ряд предохранителей, потому что сначала должен произойти вывод российских войск с оккупированной территории Донбасса. Никаких выборов никто не будет делать до вывода российских войск. Никаких «особых статусов» Донбассу никто давать не будет и т.д.», — добавил Денисенко.

Ранее, 3 октября, президент Петр Порошенко внес в Раду законопроект №9153 «О внесении изменений в статью 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Законопроект определен президентом как неотложный.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Донецке и Луганске пройдут местные выборы. 3 сентября спикер Рады Андрей Парубий заявил, что осенью украинский парламент планируют продлить срок действия закона «об особом статусе» Донбасса.

Напомним, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года, вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на три года. 6 октября 2017 года Рада продлила на год срок действия закона ещё на год.