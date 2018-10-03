«Оппоблок» поддержит проект Порошенко о продлении особого статуса Донбасса

Киев, , 14:59 — REGNUM Украина не сможет достичь быстрого экономического роста без завершения войны на Донбассе. Об этом 2 октября заявил депутат, член фракции «Оппозиционный блок» Александр Долженков, выступая с трибуны Верховной Рады.

«Что касается заявлений «Оппозиционного блока» относительно мира, мы выражаем мнение большой части населения. Нам говорят, что нам нужно идти до конца, до какого конца? До конца государственности?.. Население однозначно хочет мира и соответственно «Оппозиционный блок» всегда выступает с этой идеей и требует достижения мира, потому что без мира нет экономики, без экономики нет благополучия населения. Ни одна воюющая страна не может иметь высокий уровень экономического развития», — считает Долженков.

При этом он поддержал решение президента Украины Петра Порошенко пролить действие закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

«Сегодня президент Украины, который я надеюсь, также хочет мира, зарегистрировал законопроект о продлении закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Но мы видим совсем другую картину, Верховная Рада в частности фракции коалиции (БПП и «Народный фронт») осознанно или не осознанно принимают участие в президентской гонке. Они под лозунгами армия-язык-религия принимают популистские решения», — возмутился Долженков, комментируя регистрацию в Раде законопроектов о языке.

Он также напомнил, что в 2019 году правительству Владимира Гройсмана так и не удастся выйти на социальные показатели 2013 года.

«А в реальности у нас упадок в экономической сфере. Вы посмотрите, с каким проектом закона «О госбюджете Украины на 2019 год» выступило правительство Украины. Минимальная зарплата на уровне 4183 грн — это 141 долл. В 2013 году минимальная зарплата была 152 долл. Минимальный размер пенсии — 1638 грн (55 долл). В 2013 году было 118 долл. Прожиточный минимум — 2027 грн (68 долл), в 2013 год он был 147 долл. Что мы строим, мы даже не достигли показателей 2013 года? Неизбежен развал экономики из-за сегодняшнего безвластия», — подытожил Долженков.

Напомним, 3 октября президент Порошенко внес в Верховную Раду законопроект №9153 «О внесении изменений в статью 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Законопроект определен президентом как неотложный. Изменения предлагается внести в первую статью закона.

«Согласно этому закону временно, на срок, заканчивающийся через один год со дня вступления в силу закона Украины «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым относятся районы, города, поселки, села, определяемые решением Верховной Рады Украины», — сказано в первой статье закона.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября правительство Украины направило проект государственного бюджета на 2019 год на рассмотрение в парламент. В проекте бюджета заложен рост украинской экономики до 3% ВВП, инфляция — 7,4%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. При этом рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен (45,8 млрд долл). Это на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год. Кроме того, предусматривается повышение минимальных зарплат (со 132 до 148 долл) и пенсий.