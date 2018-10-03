Совфед одобрил изменение пенсионного законодательства в РФ

Москва, , 14:59 — REGNUM Закон, направленный на совершенствование пенсионной системы РФ, Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 3 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, с 2019 года в РФ начнется так называемая пенсионная реформа — возраст выхода граждан на пенсию будет увеличиваться каждый год, пока к 2024 году не достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Таким образом, пенсионный возраст граждан РФ вырастет на пять лет.

Граждане РФ, которые подпадут под изменения первыми, получают послабления. Речь идет о мужчинах и женщинах, которые должны выходить на пенсию в 2019 и 2020 годах и возраст выхода которых повышается на год или два. Согласно закону, они получат право выйти на пенсию это на полгода раньше «нового возраста».

Как неоднократно подчеркивали в правительстве, предложенные изменения необходимы для того, чтобы повысить уровень обеспечения пенсионеров и сделать его достойным. В частности, к 2020 году средний размер пенсий должен составлять порядка 20 тыс. рублей. Для этого закон прописывает новые правила индексации выплат — в течение шести лет до 2024 года размер пенсий будет увеличиваться на 1 тыс. рублей в год вне зависимости от уровня инфляции. После 2024 года индексация пенсий будет проходить в два этапа. Вначале размер выплат будет расти в зависимости от уровня инфляции (с 1 февраля), затем — в зависимости от доходов Пенсионного фонда РФ (с 1 апреля).

Вместе с тем, в законе прописаны особые правила выхода на пенсию некоторых категорий граждан. Так, многодетные матери смогут становиться пенсионерками раньше. Если у женщины пять детей, то она имеет право выйти на пенсию на пять лет раньше, если четыре или три — то раньше на соответствующее количество лет. Пенсионный возраст для шахтеров, сотрудников опасных производств, малочисленных народов Крайнего Севера, а также граждан, пострадавших в ходе аварии в Чернобыле, тоже будет льготным — на пять лет ниже, чем у всех остальных.

Граждане также сохраняют возможность выйти на пенсию досрочно — для этого стаж работы у женщин должен составлять 37 лет, у мужчин — 42 года. А правила по выплате накопительной части пенсии останутся неизменными — женщины смогут получить ее в 55 лет, а мужчины — в 60 лет.