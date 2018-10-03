В Оренбуржье дали прогноз прожиточного минимума пенсионера на 2019 год

Оренбург, , 14:53 — REGNUM В Оренбургской области губернатор внес в заксобрание законопроект «О величине прожиточного минимума пенсионера на 2019 год». Уже проведена антикоррупционная экспертиза, и седлано заключение, что проект не противоречит действующему законодательству.

Законопроект размещен на портале Законодательного собрания Оренбургской области. В пояснительной записке отмечено, что прогноз величины прожиточного минимума делался на основании потребительской корзины и индекса потребительских цен на товары и услуги за 2017 год.

Величина прожиточного минимума пенсионера на 2019 год прогнозируется в сумме 8252 рубля, что на 8,2% больше величины 2018 года, или на 193 рубля. Стоит отметить, величина прожиточного минимума пенсионера в России в 2018 году составляет 8726 рублей, в Оренбуржье — 8059 рублей.

Комитет по демографической и социальной политике заксобрания Оренбургской области рассмотрел региональный законопроект и установил срок для предоставления замечаний, предложений и поправок — до 9 октября.