Бывший президент ЮАР заставлял подчиненных подписать сделку с Россией

Кейптаун, , 14:47 — REGNUM Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума заставлял главу министерства финансов страны Нхланхлу Нене подготовить соглашение по сотрудничеству с Россией в области ядерной энергетики до его встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил 3 октября сам Нене в рамках коррупционного расследования, сообщает Times Live.

Нене подчеркнул, что инцидент произошел во время саммита БРИКС в Уфе в 2015 году.

«Господин Зума обрушился на меня с критикой за то, что я не закончил оформление финансовых аспектов проекта ядерного соглашения с Россией. Зума был недоволен, что я не сделал то, что должен был сделать уже давно, чтобы у него было что-то, что он может предложить во время встречи с президентом Путиным в рамках их общения один на один», — указал Нене.

«Я сказал президенту Зуме на той встрече, что я не могу подписать письмо, не проведя сначала анализ финансовых и налоговых последствий и предлагаемой модели финансирования», — подчеркнул министр.

Нене заявил также, что министр по делам энергетики Тина Джомат-Петтерссон пыталась заставить его подписать письмо российским властям, в котором, по сути, утверждалось, что Кейптаун предоставляет «своего рода гарантии российскому правительству по ядерной программе, если российское правительство берет на себя ответственность по ее финансированию».