Для Азербайджана война в Карабахе может закончиться развалом: Затулин

Москва, , 14:43 — REGNUM Война в Нагорном Карабахе может закончиться развалом Азербайджана, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Сегодня руководство Азербайджана не хочет компромисса, хочет взять свое за счет вооружений, наращивания военного бюджета, наращивания военной угрозы. Мы в этом категорически не заинтересованы. Поэтому мои усилия и коллег направлены на то, чтобы не допустить возобновления войны в Нагорном Карабахе. И в этом отношении нашими противниками становятся руководители и политические круги Азербайджана, которые слишком много говорят о возможности войны. Эта война, между прочим, может закончиться развалом самого Азербайджана. Это не такая стабильная страна, какой она хочет быть», — сказал Затулин в интервью ruposters.ru.

Говоря о высказывании депутата парламента Азербайджана Гудрата Гасангулиева, который обвинил Россию в оккупации Нагорного Карабаха и заявил о подготовке законопроекта, позволяющего привлекать к ответственности российские компании, добывающие природные ресурсы в регионе, Затулин сказал, что реальная политика Азербайджана в отношении России может кардинально отличаться от декларируемой.

«Азербайджан, как и некоторые другие восточные государства, делает вид и проводит политику. Между его политикой и тем, что он хотел бы, что бы мы думали о его политике, есть большая разница. И это очередной случай в этом убедиться», — сказал российский депутат.