Избранные в Башкирии: итоги недели

Уфа, , 15:00 — REGNUM В Башкирии прошло первое пленарное заседание Госсобрания — Курултая шестого созыва. Глава Башкирии Рустэм Хамитов особо отметил, что по количеству представленных политических сил Государственное собрание — Курултай входит в число лидеров среди региональных заксобраний. Сегодня в башкирском парламенте находятся депутаты из шести партий: это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Патриоты России» и Российская экологическая партия «Зелёные». Думские партии преодолели в республике пятипроцентный барьер. Соответственно, в шестом созыве впервые депутатами стали все первые лица региональных отделений — справедливоросс Юрий Игнатьев, координатор ЛДПР в Башкирии Дмитрий Иванов, руководитель местных коммунистов Юнир Кутлугужин и секретарь башкирских единороссов Константин Толкачев.

В этом году республиканский парламент существенно обновился. Из предыдущего созыва в нем сохранили свои депутатские кресла только 35 человек. 75 народных избранников, или 68% от нового состава, оказались в Курултае впервые. Увеличилось количество женщин-политиков, сейчас их 18 (в пятом созыве было 15). Произошло и омоложение депутатского корпуса, теперь более половины из них в возрасте до 50 лет.

Напомним, в республиканском парламенте — 110 депутатов. Депутатские мандаты по партийным спискам распределились следующим образом: «Единая Россия» — 35 мандатов, КПРФ — 11, ЛДПР — 6, «Справедливая Россия» — 3 мандата. Для сравнения — в 2013 году по пропорциональной системе в Госсобрание прошли всего две партии — «Единая Россия» (набравшая 76,06% голосов, 49 мест в парламенте) и КПРФ (соответственно 11,7% и 6 мест).

По одномандатным округам «Единая Россия» в этот раз получила 44 мандата, КПРФ — 4, «Справедливая Россия» и «Патриоты России» — получили по два мандата, ЛДПР и «Зелёные» — по одному мандату. Один мандат достался кандидату, участвовавшему в выборах в порядке самовыдвижения.

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Избранные

Место спикера вновь (в пятый раз) получил лидер местных единороссов, заседающий в стенах Госсобрания еще с далекого 1999 года Константин Толкачев (тогда еще в двухпалатном парламенте Башкирии), позиции его замов достались членам «Единой России», сопредседателю регионального штаба ОНФ Эльвире Аиткуловой, советнику главы республики Рустаму Ишмухаметову и коммунисту, вице-спикеру прошлого созыва Вадиму Старову. За это решение проголосовали их коллеги, в первую очередь из «Единой России», которая, несмотря на падение своих политических котировок, все же сумела сохранить парламентское большинство, а значит, возможность продвигать свои кадры. Кстати, во фракции КПРФ были слышны возгласы недовольства, что как и в прошлом созыве, две штатные вакансии снова достались партии власти, а вот пост зампреда Курултая на общественных началах представителю компартии.

Помимо этого, как сообщалось пресс-службой Госсобрания, сформировались и другие руководящие органы. Так, в республиканском парламенте нового созыва вновь были определены восемь постоянных комитетов, но с изменениями в их названиях. Кандидатуры на должности председателей и замов профильных комитетов были внесены на основе предложений фракций и депутатских групп. Среди прочих «новых лиц» штатные должности в них получили все экс-чиновники, избранные в Курултай по линии «Единой России».

В итоге комитет по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам возглавил экс-руководитель администрации главы РБ Владимир Нагорный, выдвинутый «Патриотами России». Заместителями определены член «Единой России» Гульсасак Бикбулатова и лидер башкирских «эсеров» Юрий Игнатьев. Комитетом по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ будет руководить бывший министр ЖКХ региона Сергей Афонин, а его замами избраны президент благотворительного фонда «Мархамат», победившая в партийных праймериз Айгуль Гареева и первый секретарь КПРФ в Башкирии Юнир Кутлугужин. Комитет по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям возглавила экс-министр Минфина РБ Рида Субханкулова, в числе ее заместителей председатель нефтекамского горкома коммунистов Ильгам Галин и экс-координатор ЛДПР в Башкирии Вячеслав Рябов, ранее являющийся помощником Владимира Жириновского. Главой комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму определен бывший первый замминистра промышленности Халил Рахимов. Его заместителем избрана еще один отставной чиновник из Минфина, а ныне депутат Рузалия Хисматуллина.

Комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию полностью достался «Единой России». Его новым председателем стал бывший вице-премьер Николай Хорошилов, а замом — депутат прошлого созыва от партии власти Елена Родина. Комитетом по аграрным вопросам, экологии и природопользованию будет руководить бывший глава Зианчуринского района Альфарис Байчурин, а заместителем станет лидер регионального отделения «Зеленых» Руфина Шагапова. Главой комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту стал ректор Башкирского государственного педуниверситета, председатель приемной председателя партии «Единая Россия» в республике Раиль Асадуллин, его заместителем — бывший министр молодежно-спортивного ведомства Андрей Иванюта. Комитет по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов достался экс-председателю контрольно-счетной палаты Башкирии Салавату Харрасову, замом определен паралимпийский чемпион, депутат Госсобрания пятого созыва Ирек Зарипов.

Как считает политолог Николай Евдокимов, «главным бенефициаром по итогам распределения ключевых должностей в Госсобрании стала «Единая Россия», которая фактически сохранила полный контроль над республиканским парламентом, несмотря на то, что потеряла порядка пятнадцати депутатов по сравнению с прошлым составом».

По его мнению, все ключевые должности и комитеты достались «партии власти», из чего можно сделать вывод о том, что принципы работы Госсобрания останутся прежними:

«Глухое недовольство части парламентской оппозиции можно понять — поддержка, которую они получили в ходе прошедших выборов, позволяла рассчитывать на то, что они получат возможность возглавить хотя бы какую-то часть комитетов парламента. Особенно неприятным для партий парламентской оппозиции должно стать то, что один из комитетов возглавит Владимир Нагорный, представляющий «Патриотов России», которые вообще не преодолели пятипроцентный барьер. В целом распределение ключевых должностей в Курултае показало, что парламентская оппозиция пока по-прежнему не воспринимается властью как серьёзный политический субъект».

Рекрутирование местных глав

Прогнозируемый уход сразу нескольких министров, вице-премьера и двух глав администраций в республиканский парламент повлек за собой кадровые изменения не только в Госсобрании, но и в правительстве Башкирии. Так, буквально несколько дней назад был назначен новый вице — премьер Фанзиль Чингизов, проработавший более семи лет главой Кармаскалинского района, а министром молодежной политики и спорта республики Руслан Хабибов, с 2014 года трудившийся заместителем избранного в Курултай Андрея Иванюты. Еще два назначения, но с приставкой «исполняющий обязанности» коснулись Минфина РБ и регионального Министерства ЖКХ. Их соответственно возглавили Лира Игтисамова и Владислав Туманин, ранее занимавшие должности замов этих республиканских госструктур.

Уход мэра Уфы Ирека Ялалова в Совет Федерации как представителя Госсобрания также не остался незамеченным. Несмотря на то, что еще не назначен конкурс на его место, слухи о следующем первом лице города-миллионика обрастают различными подробностями, а число так называемых основных кандидатур, почти перевалило за второй десяток.

«Как мы видим, довольно часто на высокие должности в Башкирии рекрутируются руководители органов местного самоуправления. Это практика постепенно становится республиканским трендом и механизмом обновления региональных элит. Например, предшественники нового вице-премьера Фанзиля Чингизова также были из числа глав муниципалитетов, Николай Хорошилов, ныне ушедший в Госсобрание, на протяжении 12 лет возглавлял Бирск, а его коллега по Курултаю, бывший министр ЖКХ РБ (ранее вице-премьер) Сергей Афонин — 14 лет руководил администрацией города Кумертау», — утверждает политолог Дмитрий Казанцев.

Эксперт делится и своим наблюдением о том, что представители муниципальных образований выдвигаются не только на республиканские, но и федеральный должности.

«Сегодня в высшем законодательном органе страны уже трое башкирских экс-мэров. Это бывший сити-менеджер Уфы Павел Качкаев и экс-глава Стерлитамака Алексей Изотов, работающие сейчас в Госдуме и еще один бывший столичный мэр Ирек Ялалов, ныне отправленный в Совет Федерации. Данная категория муниципальных чиновников в силу своих широких должностных обязанностей и задач по решению самых разных проблем жителей обладает хорошим кругозором и профессиональными компетенциями. Тем более все трое не были замечены в каких-либо скандалах и негативных историях, являются эффективными управленцами с богатым бэкграундом», — полагает уфимский политолог.

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