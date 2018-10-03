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Песков рассказал, когда Путин подпишет «пенсионный» закон

Политика

Российский лидер подпишет закон, «как только он поступит к нему»

Москва, 3 октября 2018, 14:36 — REGNUM  Закон о повышении в России пенсионного возраста будет подписан президентом РФ Владимиром Путиным сразу после утверждения нормативного акта Советом Федерации. Об этом 3 октября заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, российский лидер подпишет закон, «как только он поступит к нему».

«Можно ожидать, что он (Владимир Путин — прим. ИА REGNUM ) примет решение не откладывая его в долгий ящик», — подчеркнул Песков.

По его словам, сложно сказать, успеет ли президент РФ подписать его до четверга, 4 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября закон, предполагающий изменения в пенсионной системе, был принят верхней палатой парламента России. Решающую роль в решении Совфеда сыграли поправки, предложенные Владимиром Путиным.

Глава российского государства предложил повысить пенсионный возраст женщинам не на восемь, а не пять лет, также им предложено ввести досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты граждан предпенсионного возраста.

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Пенсионная реформа
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