Песков рассказал, когда Путин подпишет «пенсионный» закон

Москва, , 14:36 — REGNUM Закон о повышении в России пенсионного возраста будет подписан президентом РФ Владимиром Путиным сразу после утверждения нормативного акта Советом Федерации. Об этом 3 октября заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, российский лидер подпишет закон, «как только он поступит к нему».

«Можно ожидать, что он (Владимир Путин — прим. ИА REGNUM ) примет решение не откладывая его в долгий ящик», — подчеркнул Песков.

По его словам, сложно сказать, успеет ли президент РФ подписать его до четверга, 4 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября закон, предполагающий изменения в пенсионной системе, был принят верхней палатой парламента России. Решающую роль в решении Совфеда сыграли поправки, предложенные Владимиром Путиным.

Глава российского государства предложил повысить пенсионный возраст женщинам не на восемь, а не пять лет, также им предложено ввести досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты граждан предпенсионного возраста.

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