Песков рассказал о возможной амнистии по статье об экстремизме

Москва, , 14:23 — REGNUM Вопрос о возможной амнистии осуждённых по статье УК РФ об экстремизме в Кремле пока оставили без комментариев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что не обладает соответствующей информацией.

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«Этого я пока не могу сказать, я не знаю. Я не готов ответить на ваш вопрос», — цитирует РИА ФАН слова Дмитрия Пескова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму пакет законопроектов, направленный на либерализацию наказания за экстремизм. Речь идет о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ. Власти признали, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности за деяния, предусмотренные частью первой этой статьи, является обоснованным.

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Добавим, что предложение об отмене статьи Уголовного кодекса 282 «Возбуждение ненависти либо вражды» в рамках предвыборных дебатов перед выборами президента РФ в марте 2018 года озвучила телеведущая Ксения Собчак. Она отметила, что статья, «которая была сделана якобы для борьбы с экстремистами, используется против людей, которые ставят лайки постам несогласных в России».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский тогда возразил Собчак и высказал уверенность в том, что статью 282 УК отменять нельзя, предложив изменить лишь некоторые формулировки. В противном случае, по его словам, «вся страна зальётся пожарами межэтнических столкновений». Теперь парламентарий своё мнение изменил и заявил о необходимости полной отмены ст. 282 УК. Депутат Госдумы напомнил, что если вначале по 282-й сажали лишь несколько человек в год, то теперь счет идёт на сотни.

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