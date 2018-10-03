Президент Индонезии прибыл в пострадавший от землетрясения район

Палу, Индонезия, , 14:32 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Центральный Сулавеси, пострадавший от землетрясения, сообщает Antaranews.

Джоко Видодо посетил ряд мест, в том числе район Южного Палу, чтобы ознакомится с положением дел.

«Я приехал в район бедствия, чтобы увидеть настоящие условия после того, как я дал поручения четыре дня назад, связанные с эвакуацией граждан, снабжением электричеством, топливом, логистикой и особенно выздоровлением», — заявил президент.

По словам главы Индонезии, процесс эвакуации, ликвидации последствий и поиск жертв в этом регионе продолжался в соответствии с планом.

«Я вижу, что все идет хорошо. Здесь уже начали очищать завалы, и поиск пострадавших продолжается», — заявил Джоко Видодо.

Около 500 человек, как сообщается, начали ремонтировать электросеть, которая была парализована после землетрясения.

«В настоящее время мы можем обеспечить район только 40% электроэнергии благодаря средним и малым генераторам», — отметил президент.

Глава государства надеется, что ликвидация последствий землетрясения завершится в ближайшее время. Кроме того, правительство пытается возродить экономическую деятельность.

«Мы хотим снова открыть рынки и магазины и настоятельно призываем владельцев возобновить свою деятельность. Мы надеемся, что этот процесс скоро будет завершен, чтобы перейти на следующие этапы: реабилитация и реконструкция», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Центральном Суласеси 28 сентября. Больше 26 стран уже предложили Индонезии свою помощь.