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Украина планирует укрепить свой бронетанковый потенциал — Турчинов

Политика

На текущий момент происходит формирование украинского государственного оборонного заказа

Украина планирует укрепить свой бронетанковый потенциал — Турчинов
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Киев, 3 октября 2018, 14:22 — REGNUM  Украинские власти намерены осуществить масштабную программу укрепления бронетанкового потенциала вооруженных сил страны, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов. Об этом сообщает 3 октября УНН.

По словам Турчинова, на текущий момент происходит формирование государственного оборонного заказа.

«Мы планируем серьезную программу укрепления бронетанкового потенциала наших вооруженных сил», — подчеркнул секретарь СНБО Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Турчинов заявил, что Украина собирается наращивать свое военное присутствие в акватории Азовского моря «для противодействия российским провокациям».

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Вооруженные силы Украины
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