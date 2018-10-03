Украина планирует укрепить свой бронетанковый потенциал — Турчинов

Киев, , 14:22 — REGNUM Украинские власти намерены осуществить масштабную программу укрепления бронетанкового потенциала вооруженных сил страны, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов. Об этом сообщает 3 октября УНН.

По словам Турчинова, на текущий момент происходит формирование государственного оборонного заказа.

«Мы планируем серьезную программу укрепления бронетанкового потенциала наших вооруженных сил», — подчеркнул секретарь СНБО Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Турчинов заявил, что Украина собирается наращивать свое военное присутствие в акватории Азовского моря «для противодействия российским провокациям».

Читайте также: В Киеве заговорили об увеличении военной группировки в Азовском море