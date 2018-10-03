В Кремле внимательно следят за рейтингами Путина

Москва, , 14:22 — REGNUM К рейтингам Владимира Путина в Кремле относятся с большим вниманием, однако они никогда не препятствовали работе главы государства в интересах народа. Об этом 3 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вопрос, заданный представителю Кремля, касался влияния на рейтинг Путина повышения пенсионного возраста. По словам Пескова, за волатильностью рейтингов внимательно наблюдают, однако эти показатели никогда не были препятствием «для настоящей работы на благо людей».

В Кремле сознают, что тема пенсионных изменений вызвала большой резонанс. Однако президент, обратившись к народу, подробно разъяснил, что конечная цель преобразований — повышение жизненного уровня пенсионеров, отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября закон, предполагающий изменения в пенсионной системе, одобрил Совет Федерации. Решающую роль в решении сыграли поправки, предложенные главой государства. Теперь документ отправится на подпись президенту. Закон предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 65 для мужчин и 60 для женщин.

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