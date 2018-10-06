Порошенко провоцирует религиозную войну под видом «церковной независимости»

Киев, , 08:11 — REGNUM Инициатива Петра Порошенко, направленная на отрыв Украины от православия под видом «создания автокефалии», приносит свои удручающие результаты. О том, почему эта инициатива может привести только к усилению хаоса, рассуждает автор ИА REGNUM Платон Беседин.

В сентябре продолжились захваты православных храмов боевиками «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с одобрения местных властей. Эта тенденция, то утихая, то разгораясь, тянется с самого развала СССР, когда в 1990 году митрополит Филарет начал процесс отрыва УПЦ от Московского патриархата. Его действия получили объективную оценку и низвержение из сана «за диктат, шантаж, клятвопреступление и раскол».

Теперь посеянные Филаретом семена злобы прорастают в виде продвижения майданных идей. За три года с 2014-го раскольники захватили более 50 храмов, при этом официальный Киев отмалчивается, но все знают о его поддержке этих захватов. А ведь более 80% населения Украины заявляют себя прихожанами УПЦ МП. Решительных людей среди них, может быть, немного, но насилие над церковью может создать на Украине серьезное противостояние, чреватое крупным кровопролитием.

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