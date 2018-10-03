В Киеве заговорили об увеличении военной группировки в Азовском море

Киев, , 14:08 — REGNUM Украинские власти намерены наращивать военное присутствие в акватории Азовского моря, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. Об этом сообщает 3 октября УНН.

По словам Турчинова, «укрепление потенциала и наращивание военного присутствия» в Азовском море необходимо Украине для противостояния «российским провокациям» в регионе. В частности, по словам секретаря СНБО, Россия якобы блокирует украинские порты на побережье Азовского моря.

«Мы уже имеем корабельно-катерных группу в Азовском море, и, безусловно, будем усиливать свои позиции, на любую агрессию мы постараемся адекватно отвечать», — цитирует агентство слова Турчинова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командир малого бронированного артиллерийского катера «Кременчуг» Александр Регула заявил, что его корабль якобы невидим для российского флота. По его словам, катерам «Кременчуг» и «Лубны», сопровождавшим корабли «Донбасс» и «Корец» в Азовское море, удалось оставаться незаметными до момента прохождения Керченского пролива.

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