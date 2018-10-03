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Встречи Путина в рамках РЭН возможны только «на полях» — Песков

Политика

График главы государства очень плотный

Москва, 3 октября 2018, 14:02 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин в рамках Российской энергетической недели планирует провести отдельную встречу с генсеком Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК). Все остальные встречи, если и состоятся, то будут эпизодическими. Об этом 3 октября журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля отметил, что график российского лидера очень плотный.

«Все остальные встречи возможно только, что называется, на полях», — сказал Песков.

Напомним, международный форум «Российская энергетическая неделя» учрежден распоряжением правительства РФ в сентябре 2016 года. В 2018 году форум проходит в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» с 3 по 6 октября.

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Энергетика
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