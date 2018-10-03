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Экс-губернатор Курганской области обратился к населению

Политика

Алексей Кокорин считает людей главным богатством региона

Курган, 3 октября 2018, 14:01 — REGNUM  Алексей Кокорин, досрочно оставивший пост губернатора Курганской области 2 октября, обратился к населению. Его речь опубликована на официальном сайте регионального правительства

Экс-губернатор поблагодарил зауральцев за доверие на выборах в 2014 году и сообщил, что президент поддержал его решение об увольнении в связи с переходом на новое место работы.

«Это были сложные, но насыщенные четыре года. Закаленный зауральский характер помогал нам преодолевать трудности и двигаться вперед. Мы строили детские сады, школы, больницы, спортивные объекты. Развивали сельское хозяйство и промышленность. Открывали преимущества нашего региона для инвесторов», — передаёт пресс-служба слова экс-губернатора.

Алексей Кокорин пожелал успеха преемнику и отметил, что Курганская область богата сельхозугодьями, промпредприятиями, культурными традициями, и подчеркнул, что самое главное её достояние — это люди.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин одобрил отставку Алексея Кокорина и назначил на должность временно исполняющего обязанности главы Зауралья Вадима Шумкова — вице-губернатора Тюменской области.

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