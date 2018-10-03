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Представитель Киргизии получил право участвовать в разрешении споров в ВТО

Политика

С момента вступления республики в ВТО прошло уже почти 20 лет

Бишкек, 3 октября 2018, 13:57 — REGNUM  Всемирная торговая организация утвердила включение постоянного представителя Киргизии Муктара Жумалиева в список лиц, имеющих право принять участие в урегулировании торговых споров. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.

В случае возникновения какого-либо торгового спора между государствами-членами ВТО, Жумалиев может быть включен в состав комиссии, целью которой является изучение юридических аспектов возникшего спорного вопроса, подготовка заключения и вынесение соответствующего проекта решения.

Таким образом, подчеркивают в экономическом ведомстве, Муктар Жумалиев стал первым представителем Киргизии, задействованный в органах по урегулированию споров Всемирной торговой организации.

ИА REGNUM напоминает, что вступила во Всемирную торговую организацию 20 декабря 1998 года, став 133-м ее членом. Отметим, что при этом Киргизия стала первой из постсоветских республик, получившей статус члена ВТО.

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Всемирная Торговая Организация
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