Представитель Киргизии получил право участвовать в разрешении споров в ВТО

Бишкек, , 13:57 — REGNUM Всемирная торговая организация утвердила включение постоянного представителя Киргизии Муктара Жумалиева в список лиц, имеющих право принять участие в урегулировании торговых споров. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.

В случае возникновения какого-либо торгового спора между государствами-членами ВТО, Жумалиев может быть включен в состав комиссии, целью которой является изучение юридических аспектов возникшего спорного вопроса, подготовка заключения и вынесение соответствующего проекта решения.

Таким образом, подчеркивают в экономическом ведомстве, Муктар Жумалиев стал первым представителем Киргизии, задействованный в органах по урегулированию споров Всемирной торговой организации.

ИА REGNUM напоминает, что вступила во Всемирную торговую организацию 20 декабря 1998 года, став 133-м ее членом. Отметим, что при этом Киргизия стала первой из постсоветских республик, получившей статус члена ВТО.