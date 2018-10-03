Лидер Партии русских украинцев: «СБУ признала Крым российским»

Москва, , 13:57 — REGNUM Лидер Партии русских украинцев («Парус») Юрий Кот опроверг заявление СБУ о подготовке акции в Киеве 14 сентября. Об этом он сообщил 3 октября в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия 1.

«Меня очень радует, что Служба безопасности Украины признала только что Крым российским, сказав, что я скрываюсь на территории России. Я сейчас нахожусь в Крыму», — заявил Юрий Кот.

Он подтвердил, что действительно есть сторонники «идеи быть русским на Украине, быть русским украинцем».

«Да, мы действительно готовим акции, периодически их проводим. В День независимости провели акцию нашего движения русских украинцев «Парус» одновременно и в Киеве, и в Германии, в Берлине, и в Болгарии, в Софии. Но на 14 сентября ничего не готовили. Просто они что-то себе придумали, чтобы отчитаться в документах. Мы готовим немного позже, это да, правда. Но говорить сейчас не буду, чтобы опять не было истерики у Порошенко», — пояснил лидер партии.

Напомним, на брифинге СБУ 3 октября было объявлено о разоблачении акции, назначенную на 14 сентября, которую якобы инициировал один из лидеров «Комитета спасения Украины» и Партии русских украинцев Юрий Кот, который, по данным спецслужбы, длительное время скрывается на территории России. Согласно представленной схеме, протестующие должны были добиться столкновений с полицией.