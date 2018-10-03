Энергопроектам РФ прямо угрожают лидеры других стран — Песков

Москва, , 13:48 — REGNUM Прямые угрозы из-за рубежа сопутствуют российским энергетическим проектам, однако воплощение задуманного в жизнь продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках Российской энергетической недели.

Он отметил, что российская энергетика сталкивается с нечестной конкуренцией. Более того, отечественным проектам напрямую угрожают президенты других стран, но несмотря на это, проекты реализуются.

Представитель Кремля также отметил высокую конкурентоспособность российской энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя правления Газпрома Александр Медведев, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», назвал проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток» жизненно важными для европейских стран. В 2018 года Газпром побьет очередной рекорд по экспорту газа и фактически приблизится к объему, оговоренному контрактами — около 204,5 млрд кубометров газа в год, отметил он.

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