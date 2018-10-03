Израиль недоволен отправкой С-300 в Сирию

Иерусалим, , 13:44 — REGNUM Израиль недоволен поставкой российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию, заявил 3 октября глава оборонного ведомства Израиля Авигдор Либерман, сообщает Al-Masdar News.

«Я не могу сказать, что мы рады развертыванию С-300», — отметил Либерман, подчеркнув, что у Тель-Авива нет возможности изменить свой курс.

Министр также указал на то, что на данный момент самым важным для Москвы и Тель-Авива — восстановление отношений, несмотря на разногласия по поводу сбитого российского самолета.

Напомним, Министерство обороны России возлагает ответственность за уничтожение самолета Ил-20 на Израиль. По данным министерства, Тель-Авив сознательно ввел в заблуждение Россию относительно района нанесения ударов по Сирии, что не позволило российскому командованию вывести самолет-разведчик в безопасное место.

После уничтожения самолета и гибели 15 находивших на его борту человек российское руководство приняло решение направить в арабскую республику комплексы С-300. Ранее достоянием общественности стало короткое видео, на котором зафиксирована поставка в Сирию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300.

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