Постпред США при НАТО Хатчинсон решила запугать страны ЕС?

Москва, , 13:47 — REGNUM США продолжают давить на своих европейских партнёров по НАТО, считает военный эксперт Алексей Леонков. Об этом он заявил 3 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя резкие высказывания постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон.

«Нужно понимать, что давление США на страны НАТО продолжается до сих пор, — сказал Леонков. — Главный вектор этого давления заключается в том, что «Россия — агрессивная страна». Такого рода заявления представляют собой скрытую угрозу. После такого заявления ей грозит как минимум отставка. Она ставит под удар именно страны Европы. Поэтому европейские СМИ растиражировали её высказывание. Европе не надо, чтобы РФ наносила по ней удар. Потому что если первые ракеты и полетят, то полетят со стороны Европы, так как там очень много военных баз США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 2 октября постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон заявила, что разработка Россией ракетного оружия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). И добавила, что Соединённые Штаты будут уничтожать ракеты ещё на стадии разработки.

Позже она прокомментировала свои высказывания об уничтожении российских ракет и заверила, что не имела в виду превентивный удар по России, а лишь требовала от Москвы вернуться к соблюдению РСМД.

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