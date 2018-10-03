Рада требует разорвать договор о зоне свободной торговли СНГ

Киев, , 13:43 — REGNUM Правительство Украины должно денонсировать договор о зоне свободной торговли СНГ, который позволяет ввозить на Украину белорусские МАЗы и комплектующие к ним без уплаты таможенных пошлин. Об этом 3 октября заявил депутат, член фракции «Народный фронт» Михаил Хмиль, выступая с трибуны Рады.

«У нас сложилась абсурдная ситуация. Несмотря на то, что Украина официально вышла из состава СНГ, до сих пор остаются неразорванными определенные международные договора и протоколы, в частности договор о зоне свободной торговли стран СНГ. По нему без уплаты пошлины и ряду преференций в Украину ввозятся белорусские МАЗы и комплектующие к ним. В это время украинский производитель не видит никакого содействия для развития. Он изо всех сил пытается удерживать рабочие места и платить налоги», — добавил Хмиль.

Он призвал кабмин защитить отечественное машиностроение от недобросовестных конкурентов. Депутат напомнил, что белорусский МАЗ состоит из российских комплектующих.

«Невозможно выигрывать в честной борьбе, рассчитывая на собственные силы, с иностранными автопроизводителями, у которых есть поддержка своих стран и еще налоговые льготы гарантированные нашей страной… Такие отечественные товаропроизводители как львовский «Электрон» нуждаются в поддержке. Но если государство не в состоянии предоставить прямую поддержку, то обязано хотя бы обеспечить равные конкурентные условия с предприятиями иностранных стран. Речь идет не о немецких Mercedes или MAN, а о белорусских МАЗ, которые к тому же используют комплектующие страны-агрессора. Они ничем не лучше наших «Электронов», — считает Хмиль.

Он также призвал правительство «провести ревизию всех действующих договоров и протоколов в рамках СНГ и определиться с терминами их денонсации».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа 2018 года глава исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил, что Украина закрыла свое представительство при уставных органах Содружества независимых государств.

«Мы с сожалением констатируем, что в августе было закрыто представительство Украины при уставных органах Содружества, но контакт у нас с Украиной остается, мы осуществляет его в Минске через посольство Украины в Республике Беларусь», — рассказал он.

Напомним, в мае 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ №139 / 2018, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 «О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств». Документ вступил в силу со дня публикации.