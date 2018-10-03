Сальвини: Италии нечему учиться ни у французов, ни у немцев

Рим, , 13:42 — REGNUM При принятии бюджета Италии на 2019 год правительство страны не намерено оглядываться на Еврокомиссию или политиков из других стран, заявил в среду, 3 октября, в интервью Canale5 вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

«Я хочу видеть Италию главным героем Европы. Нам нечему учиться ни у французов, ни у немцев», — сказал Сальвини.

По словам вице-премьера, противодействие евробюрократов принятию нового бюджета Италии объясняется «чьим-то» желанием «поставить Италию на колени», чтобы скупить «по цене ниже себестоимости» ее компании, банки и другие бизнес-активы.

«Кое-кто хочет видеть Италию слабой и наполненной мигрантами. С нашим правительством этот номер не пройдет», — добавил Сальвини.

Ранее правительство Италии утвердило проект бюджета на 2019 год, предусматривающий повышение дефицита бюджета с 2 до 2,4% ВВП ради исполнения предвыборных обещаний, в частности, снижения пенсионного возраста, отмены запланированного повышения НДС и введения «дохода от гражданства», а также для наращивания государственных инвестиций в инфраструктуру.

Проект не нарушает правил ЕС — дефицит должен быть не выше 3% ВВП. Но власти ЕС недовольны, они отмечают, что наращивать дефицит в Италии в условиях высокого госдолга (более 100% ВВП) неприемлемо. В Италии же уверены, что бюджетный маневр пойдет на пользу экономике, стране нужны реформы и инвестиции. Министры отмечают, что аналогичное повышение уровня дефицита в других странах ЕС, а также в Италии при прежних правительствах, не вызывало у евробюрократов никаких вопросов.

После заявлений главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера о том, что действия Италии могут привести к «концу евро», ускорилось падение итальянских биржевых индексов. Ранее столь значительное снижение наблюдалось в 2014 году. Лидеры обеих правящих партий Италии вице-премьеры Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини заявили, что Еврокомиссия пытается с помощью резких заявлений и биржевой паники заставить их изменить свое решение, но ей это не удастся. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в свою очередь отметил, то ЕС может ввести в отношении Италии дополнительные меры принуждения.

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