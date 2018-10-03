Отказ от закона по Донбассу «поставил бы Порошенко в дурацкое положение»

Москва, , 13:42 — REGNUM Отношение к законодательному акту о статусе Донбасса у властей Украины будет точно такое же, как и к другим национальным и международным законодательным нормам, которые Киев постоянно игнорирует. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«При этом отказ от продления особого статуса Донбасса поставил бы Порошенко в дурацкое положение и мог бы спровоцировать новую фазу вооруженного конфликта», — отметил Железняк.

По его мнению, вынужденные шаги украинских властей по продлению действия закона об особом статусе Донбасса — это единственно возможный для Порошенко шаг в нынешней ситуации, чтобы окончательно не разочаровать своих западных покровителей в Вашингтоне и рассчитывать на их финансирование.

Президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной раде продлить про закон об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2019 года, следует из текста законопроекта.

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