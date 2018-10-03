Украинское госбюро расследований решило «набраться ума»

Киев, , 13:42 — REGNUM Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало заключать меморандумы о сотрудничестве с интеллектуальными центрами страны, сообщает 3 октября УНИАН.

По словам директора ГБР Романы Трубы, уже заключены соглашения с Национальной академией внутренних дел Украины и Национальной академией правовых наук Украины. Однако ГБР планирует и дальше «интеллектуализироваться»: заключать еще соглашения с академиями и институтами, а также создать на базе бюро научно-исследовательский институт и академию.

Напомним, ГБР было создано на Украине в ноябре 2015 года. В его обязанности входит расследование преступлений, совершенных высшими должностными лицами, а также детективами антикоррупционных органов.