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Украинское госбюро расследований решило «набраться ума»

Политика

Для этого бюро подписывает соглашения о сотрудничестве с институтами и академиями

Киев, 3 октября 2018, 13:42 — REGNUM  Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало заключать меморандумы о сотрудничестве с интеллектуальными центрами страны, сообщает 3 октября УНИАН.

По словам директора ГБР Романы Трубы, уже заключены соглашения с Национальной академией внутренних дел Украины и Национальной академией правовых наук Украины. Однако ГБР планирует и дальше «интеллектуализироваться»: заключать еще соглашения с академиями и институтами, а также создать на базе бюро научно-исследовательский институт и академию.

Напомним, ГБР было создано на Украине в ноябре 2015 года. В его обязанности входит расследование преступлений, совершенных высшими должностными лицами, а также детективами антикоррупционных органов.

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Политическая жизнь Украины
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