Песков: частичная декриминализация 282 статьи «исправит проявления маразма»

Москва, , 13:40 — REGNUM Внесенный президентом России Владимиром Путиным в Госдуму законопроект, смягчающий статью УК РФ об экстремизме направлен на «исправление проявлений маразма» в законодательном поле страны. Об этом заявил 3 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, инициатива российского президента направлена на возвращение в указанную статью здравого смысла.

«Это инициатива президента, вы знаете, что он сказал, что все должно укладываться в здравый смысл и не доходить до маразма. Проявления маразма таким образом исправляются», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российского государства внес в Госдуму законопроект об административной ответственности «за экстремизм». Нормы касаются наказания за действия, связанные с возбуждением ненависти либо вражды, а также с унижением достоинства человека либо группы лиц по различным признакам.

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