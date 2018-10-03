В Госдуме РФ ответили на заявления США о несоблюдении Россией ДРСМД

Москва, , 13:38 — REGNUM Россия не нарушала и не нарушает никаких заключённых ей договоров. Об этом, комментируя адресованный России «призыв» постоянного представителя США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон вернуться «к соблюдению положений» Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин (КПРФ).

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Постпред США при НАТО пояснила свои угрозы уничтожать российские ракеты

«На сегодняшний момент Россия соблюдает все договоры, которые мы заключили. Если США считают иначе, они должны предъявить железные доказательства», — приводит RT слова парламентария.

При этом Шерин уверен, что России «для нашей безопасности и для охлаждения некоторых горячих голов», необходимо пересмотреть свои стратегические планы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон пригрозила, что Вашингтон постарается уничтожить российское ракетное оружие, которое якобы разрабатывается в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Позднее дипломат пояснила, что речь не шла о нанесении «превентивного удара по России».

Член Совета Федерации Владимир Джабаров назвал заявление американского постпреда при НАТО «плодом больного воображения».

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