Воронежский замгубернатора Юрий Агибалов вошел в антикоррупционную комиссию

Воронеж, , 13:37 — REGNUM Исполняющий обязанности заместителя губернатора Воронежской области Юрий Агибалов включен в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Соответствующий указ губернатора Воронежской области от 2 октября 2018 года опубликован на портале правовой информации.

«Внести в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Воронежской области, утвержденной указом губернатора Воронежской области от 02.10.2015 № 398-у «О комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Воронежской области» следующие изменения: наименование должности Гусева Александра Викторовича изложить в следующей редакции: «губернатор Воронежской области (председатель комиссии)». Включить в состав комиссии Агибалова Юрия Владимировича — исполняющего обязанности заместителя губернатора Воронежской области (заместителя председателя комиссии)», — говорится в документе.

Имя заместителя губернатора Воронежской области Юрия Агибалова, как сообщало ИА REGNUM, оказалось в центре скандала 29 сентября, когда сначала в телеграмм-канале «Незыгарь», а затем в СМИ появилась информация о его увольнении с выплатой ему 23 окладов, а затем о принятии его на ту же должность. Как выяснилось позже, речь шла не о 23 окладах, а о 23 единовременных денежных выплатах в размере около 11 тыс. рублей — в общей сложности 223 тыс. рублей.

Губернатор Александр Гусев 1 октября провел брифинг, на котором дал разъяснения и по поводу выплат, и по поводу повторного назначения Агибалова. Глава региона, в частности, пояснил, что Агибалов проработает в правительстве региона лишь до 8 октября — к этому моменту будет сформирован новый состав облправительства. После этой даты он окончательно покинет должность.

Добавим, что эксперты, опрошенные ИА REGNUM, заявили о том, что формально выплаты произведены по закону, однако ставили под вопрос моральную сторону дела. Между тем сам Юрий Агибалов обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность назначенных ему выплат. Он также попросил обнародовать результаты этой проверки.

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