Хакасия: кандидат от «Партии роста» намерен идти на второй тур выборов

Абакан, , 13:31 — REGNUM Кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар сегодня, 3 октября, дал согласие на участие во втором туре выборов главы Хакасии.

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, фотографию соответствующего заявления он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

"Я, Мяхар Александр Владимирович, кандидат на должность главы Республики Хакасия — председателя правительства Республики Хакасия, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия роста» в Республике Хакасия», даю согласие на проведение повторного голосования по моей кандидатуре», — говорится в заявлении.

Между тем, как сообщает «Коммерсантъ», Мяхар не исключил, что в будущем может поддержать Михаила Развожаева, назначенного сегодня, 3 октября, временно исполняющим обязанности главы Хакасии.

«Врио нужен, чтобы не останавливалась хозяйственная деятельность в регионе после того, как Виктор Зимин сложил с себя полномочия. Если врио проявит себя с самой лучшей стороны, если я пойму, что его назначение было верным решением и пошло на пользу региона, я его поддержу», — сказал он.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии 9 сентября 2018 года прошли выборы главы региона. Действующий глава, единоросс Виктор Зимин проиграл кандидату от КПРФ Валентину Коновалову. Однако оба кандидата набрали менее 50% голосов, 23 сентября должен был состояться второй тур выборов. 21 сентября стало известно, что Зимин снялся с выборов. Второй тур перенесли на 7 октября, за губернаторское кресло с Коноваловым должен был побороться занявший в первом туре третий результат кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин. Но и он снялся с выборов, принеся соответствующее заявление в избирком 2 октября. Второй тур вновь пренесли — на 21 октября. А если и Мяхар снимется с выборов, то Коновалов останется единственным кандидатом, который должен будет получить в свою поддержку не менее 50% голосов.

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Напомним, сегодня, 3 октября, президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Хакасии экс-заместителя руководителя администрации губернатора Красноярского края Михаила Развожаева. До назначения врио он являлся заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа.

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Впрочем, глава государства подчеркнул, что Развожаев должен поработать в Хакасии «в течение месяца» и в дальнейшем может вернуться в Москву.