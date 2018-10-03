Спикер Госдумы обсудил с врачами Перелюбского района кадровые проблемы

Саратов, , 13:31 — REGNUM Спикер Государственной думы Вячеслав Володин и губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетили Перелюбскую центральную районную больницу, где обсудили с врачами проблема кадровой укомплектованности местного здравоохранения.

В настоящее время проблема с кадрами в больнице является в Перелюбе одной из самых острых. Укомплектованность врачами составляет 70%, из них 40% — пенсионного возраста. Не закрыты 18 вакансий врачей. По среднему звену медработников — укомплектованность 65%.

Главный врача Валентина Ивлиева рассказала, что в настоящее время из Перелюбского района в саратовском медицинском университете учатся 15 студентов, в том числе 8 — на целевом обучении. По ее словам, выпускники возвращаются хорошо подготовленными, и, благодаря этому, удалось укомплектовать полностью все терапевтические участки.

Вячеслав Володин предложил ректору Саратовского государственного медицинского университета Владимиру Попкову взять шефство над самым отдаленным районом Саратовской области: «Здесь очень хороший коллектив, но 40% врачей пенсионного возраста. Нужно сделать, чтобы ребята захотели сюда вернуться. Не ждите, когда они возьмут целевые направления и приедут к вам. Профориентацию надо начинать еще со школы, приезжать сюда, рассказывать о вузе. Имея в регионе один из самых крупных медуниверситетов России, у нас в районах такая низкая укомплектованность. Если в отдаленном районе нет специалиста — это значит, что жители вынуждены ездить по 200−300 км за медицинской помощью. Поэтому работа должна носить системный характер».

Вячеслав Володин отметил, что вуз должен активно принимать участие в работе по кадровому обеспечению учреждений здравоохранения, сотрудничать с ЦРБ, особенно в отдаленных районах.

«Число жителей в Перелюбе сокращается. Чтобы люди не уезжали, нужно, прежде всего, качественное здравоохранение, образование, хорошие дороги. По-другому не получится», — завил председатель Госдумы РФ.

Губернатор Валерий Радаев согласился с Вячеславом Володиным, и отметил, что только совместными усилиями областной, районной властью и вуза можно закрыть эту проблему.

«Мы с Валерием Радаевым рассматриваем проект развития отдаленных территорий, скоро он будет обсуждаться с жителями. Со своей стороны буду помогать области, чтобы жизнь в Романовке, Самойловке, Перелюбе не отличалась от Саратова, Энгельса, Балаково. Приоритет — районам, с которых начинается область», — подвел итог Вячеслав Володин.

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