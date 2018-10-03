Трамп выразил соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Индонезии

Вашингтон, , 13:37 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с землетрясением и цунами в Индонезии. Как сообщает Sindonews, Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо.

В ходе разговора Дональд Трамп заявил, что США готовы оказать помощь индонезийскому правительству, если это необходимо.

«Президент США беседовал с президентом Республики Индонезии Джоко Видодо. Президент выразил соболезнования в связи с землетрясением и цунами, которые произошли 28 сентября 2018 года в Центральном Сулавеси, Индонезия», — заявила пресс-служба посольства США в среду, 3 октября.

«Президент США предложил помощь пострадавшим в землетрясении в Индонезии и готов сотрудничать с правительством Индонезии, чтобы определить дополнительную помощь со стороны Соединенных Штатов», — сообщает пресс-служба США.

Напомним, помимо США, Великобритания, Южная Корея, Сингапур, Европейский союз и ряд других стран и организаций также выразили готовность оказать Индонезии помощь в ликвидации последствий. Великобритания направила своих экспертов для оказания помощи, а также выделила средства в размере 2 млн фунтов.

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