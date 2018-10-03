Международный суд ООН требует от США приостановить санкции против Ирана

Гаага, Нидерланды, , 13:12 — REGNUM Международный суд Организации Объединённых Наций потребовал от Соединённых Штатов приостановить действие санкций в отношении Ирана. Иск исламской республики к Вашингтону суд ООН удовлетворил частично. Решение было вынесено сегодня, 3 октября, сообщается на сайте судебной инстанции. Судьи были единогласны в своём мнении.

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Уточняется, что речь идёт о приостановке ограничений, связанных с поставкой гуманитарной помощи и гражданской авиацией Ирана.

«Суд считает, что меры, принятые США, могут поставить под угрозу безопасность иранской гражданской авиации и жизнь пассажиров, так как США препятствуют иранским авиакомпаниям в приобретении запасных частей и другого необходимого оборудования, а также ограничивают доступ к определенным услугам, […] необходимым для гражданских воздушных судов», — говорится в тексте решения суда.

Отмечается, что эти меры временные и вводятся в отношении США на период проведения разбирательства между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Соединённые Штаты в одностороннем порядке выходят из соглашения с Ираном по его ядерной программе. Напомним, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной проблеме Ирана был подписан Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией в 2015 году. При этом глава Белого дома заявил о возобновлении действия санкций против Ирана и намерении ввести новые ограничительные меры.

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Добавим, что в июне 2018 года высокопоставленные официальные лица Евросоюза в письме, адресованном главе американского минфина Стивену Мнучину, известили последнего о том, что санкции США в отношении Ирана подрывают усилия ЕС по сохранению «ядерной сделки» с Тегераном. Письмо было подписано министрами финансов и министрами иностранных дел Франции, Германии, Великобритании и Европейского союза.

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