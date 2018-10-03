Назначен начальник ГУ МВД Воронежской области

Воронеж, , 13:06 — REGNUM Генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин назначен на должность начальника ГУ МВД России по Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону. Соответствующий указ 2 октября подписал президент РФ Владимир Путин.

Михаил Бородин родился 5 марта 1959 года в Хомутовском районе Курской области. В органах внутренних дел служит с 1983 года, начинал на посту инспектора БХСС ОВД Дмитриевского райисполкома Курской области. Последние восемь лет возглавлял Главное управление МВД России по Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, пост начальника ГУ МВД по Воронежской области оставался вакантным с июня 2018 года, когда в отставку был отправлен Александр Сысоев, проработавший в должности с 2011 года. Причиной отставки назывался возраст. Обязанности руководителя ведомства временно исполнял начальник Главного следственного управления по региону генерал-майор Вячеслав Воронцов.

О возможном назначении Бородина в Воронеж сообщалось еще в июле. Тогда высказывались предположения, что его перевод может быть связан с интересами Уральской горно-металлургической компания (УГМК) — напомним, в 2012 году компания получила право на разработку никелевых месторождений в Новохоперском районе Воронежской области, и тогда же, в 2012—2013 годах по региону прокатилась волна антиникелевых протестов.

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