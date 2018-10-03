Гаага, Нидерланды, , 13:00 — REGNUM Международный уголовный суд поставил 3 октября, что санкции США против Иране не должны включать в себя поставку гуманитарной помощи и негативно влиять на безопасность гражданской авиации, сообщает британское агентство Reuters.

Такое решение было вынесено в связи с обращением властей исламской республики, которые заявили, что введенные с мая санкции против Тегерана, нарушают договор О дружбе, экономических отношениях и консульских правах 1955 года.

«Суд считает, что США должны в соответствии со своими обязательствами в рамках соглашения 1955 года устранить любыми способами на свой выбор преграды, возникающие в связи с мерами, объявленными 8 мая 2028 года», — отметил председатель суда Абдулкави Юсуф.

Он подчеркнул, что санкции могут негативно сказаться на «экспорте на территорию Ирана товаров, необходимых в гуманитарных целях, таких как медицинские препараты и оборудование мая другие, а также на работе служб обеспечения безопасности гражданской авиации.

Напомним, ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон пригрозил Международному уголовному суду введением против его членов санкций за начала расследование в отношении американских военнослужащих, подозреваемых в пытках граждан Афганистана.

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