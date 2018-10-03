В Кремле объяснили назначение Развожаева врио главы Хакасии

Москва, , 12:53 — REGNUM Назначение заместителя министра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева врио главы Хакасии связано с желанием избежать в регионе «вакуума власти». Об этом 3 октября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, такой «вакуум власти» в период, предшествующий зиме, мог иметь негативные последствия для населения республики. Для того, чтобы избежать таких последствий, президент России Владимир Путин и предложил опытному управленцу, долго работавшему в регионе, временно возглавить правительство республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Владимир Путин назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии — глава государства предложил Развожаеву возглавить регион сроком на один месяц.

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