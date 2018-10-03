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Совфед одобрил закон о новой пенсионной системе

Политика

После подписи президента закон вступит в силу с 1 января 2019 года

Совфед одобрил закон о новой пенсионной системе
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Совет Федерации РФ

Москва, 3 октября 2018, 12:45 — REGNUM  Совфед одобрил закон, предполагающий изменения в пенсионной системе, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября. Решающую роль в решении сыграли поправки, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным.

Закон поддержали 149 парламентариев, против проголосовали пять, воздержались три.

Закон предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 65 для мужчин и 60 для женщин.

Стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию, для мужчин составит 42 года, для женщин — 37 лет. Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.

Предусмотрено увеличение пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста. Вводится льготный режим выхода на пенсию многодетных матерей. Для пенсионеров сохраняются налоговые льготы на землю и недвижимость.

По данным комитета Совфеда по соцполитике, на сегодняшний день в 83 субъектах РФ уже приняты свои законы о льготах предпенсионерам, в 48 регионах они уже подписаны губернаторами. В Иркутской области и Хакасии заксобрания рассмотрят свои законы в октябре.

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Пенсионная реформа
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