Либерализация наказания за экстремизм — мнения экспертов

Москва, , 12:43 — REGNUM Пакет законопроектов, направленный на либерализацию наказания за экстремизм, президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму. Речь идет о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса. Сделано это после решения пленума Верховного суда, который разъяснил наказание «за репосты». Нормы касаются наказания за действия, связанные с возбуждением ненависти либо вражды, а также с унижением достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе.

«Очень здорово сделать административную преюдицию первой части — за впервые совершенное деяние привлекать к административной ответственности, а об уголовной ответственности говорить только при повторном деянии, и то только при условии тех моментов, о которых говорит Верховный суд — при наличии общественной опасности. Максимальное наказание по этой статье предусматривает от 2 до 5 лет, а начинается всё со штрафов, соответственно, категория средней тяжести. За это брать лиц под стражу — это перегиб. Всегда надо исходить из личности лица, привлекаемого к уголовной ответственности — привлекался ли он ранее, существенно ли нарушены права других лиц и так далее. Как правило, эти лица не такие злодеи, которых надо изолировать от общества. Если его преступление в том, что он разместил что-то в Интернете, ну и пресеките это действие, запретив ему пользоваться Интернетом», — считает адвокат Сергей Поляков.

«Конечно, я за декриминализацию. Особенно для тех, кто не привлекался ранее за совершение правонарушений. Потому что одним щелчком мышки можно вытянуть себе черный билет на всю жизнь. Это отпечаток — на личную жизнь, на жизнь детей. Это пятно на анкете, которого могло бы не быть, если бы человек был чуть сдержаннее или более смело оценивал результат своих сидений в интернете. Нужно дифференцировать такое в зависимости от вреда и общественной опасности», — поддерживает коллегу адвокат Ярослав Пакулин.

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