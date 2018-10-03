В Крыму объяснили «эффект невидимости» украинских катеров

Симферополь, , 12:39 — REGNUM Заявление командира бронекатера «Кременчуг» ВМС Украины Александра Регулы относительно «невидимости» его корабля для российского флота вызывает смех, заявил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара. Об этом сообщает 3 октября RT.

По словам депутата, такое заявление может быть связано с тем, что украинским военным «элементарно стыдно» за состояние украинского флота.

«Приходится это признавать и говорить такие абсурдные вещи, которые откровенно просто смех вызывают», — цитирует агентство слова Ганжары.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее командир малого бронированного артиллерийского катера «Кременчуг» Александр Регула заявил, что его корабль якобы невидим для российского флота.

По словам украинского военного моряка, бронекатерам «Кременчуг» и «Лубны», сопровождавшим корабли «Донбасс» и «Корец» в Азовское море, удалось оставаться незаметными до момента прохождения Керченского пролива.

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