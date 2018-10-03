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Марин Ле Пен встретится с главой МВД Италии 8 октября

Политика

Глава французской правой партии Марин Ле Пен встретится со своим итальянским союзником в Риме, 8 октября

Марин Ле Пен встретится с главой МВД Италии 8 октября
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Марин Ле Пен

Париж, 3 октября 2018, 12:34 — REGNUM  Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен объявила сегодня, 3 октября, что встретится со своим итальянским союзником и министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини в понедельник, 8 октября, в Риме, сообщает Le Figaro.

«Я буду в Риме и встречусь с Маттео Сальвини, чтобы обсудить перспективы Европейского союза и экономический рост», — заявила Марин Ле Пен в Твиттере.

Напомним, Маттео Сальвини является сторонником итальянского правительства и лидером итальянской лиги, крайне правого формирования.

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Политическая жизнь Франции
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