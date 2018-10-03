Климкин заявил о назревшей на Украине проблеме с двойным гражданством

Киев, , 12:28 — REGNUM На Украине назрела необходимость дискуссии по вопросу двойного гражданства. Причём эта проблема появилась не после скандала с раздачей венгерских паспортов украинским гражданам в Закарпатье, а гораздо раньше. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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«Вопрос с двойным гражданством выходит далеко за пределы украинско-венгерских отношений, — написал глава внешнеполитического ведомства в Facebook. — У нас явно назрела необходимость в основательной дискуссии по вопросу двойного гражданства».

При этом Климкин отметил, что он «сознательно не подводит к готовым ответам», хотя и имеет своё видение на этот счёт.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/741031546244204

«Я констатирую наличие проблемы, которая будет только обостряться», — заключил глава МИД Украины.

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Украина вышлет консула Венгрии до конца недели

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре стало известно о том, что в городе Берегово в Закарпатской области представители Венгрии скрытно выдают гражданам Украины венгерские паспорта. При выдаче паспортов в консульстве Венгрии граждан инструктируют, чтобы они не рассказывали властям о получении второго гражданства. Также после получения паспорта украинские жители получали бокал шампанского в качестве угощения. Добавим, что на днях Украина призвала Венгрию отозвать своего консула из Берегово. В противном случае, как заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, Киев самостоятельно вышлет венгерского консула до конца текущей недели.

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